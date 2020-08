Da Casteldebole a Pinzolo: il programma pre-campionato

Da Casteldebole a Pinzolo, tutto in pochi giorni. Il Bologna inizia già a mettere nel mirino il prossimo campionato, nonostante l’ultimo si sia appena concluso. Ma i tempi quest’anno stringono, per ovvie ragioni, e la preparazione non può aspettare. Come riporta il Corriere dello Sport, l’inizio delle attività pre-campionato è stato fissato per il 24 agosto prossimo.

Sarà la data in cui i rossoblù si raduneranno a Casteldebole prima di partire per il Trentino. Prima della partenza previsti tre giorni di test medici e atletici nel quartier generale del Bologna, fino a giovedì 27 quando i felsinei dovrebbero lasciare la città pre trasferirsi in alta quota dove soggiorneranno fino al 5 settembre. Resta da capire se in quel di Pinzolo ci sarà spazio almeno per un’amichevole: il problema non sono i tempi, bensì l’organizzazione complicata vista la diffusione del Coronavirus. Amichevole o no, tutti i membri della rosa del Bologna si sottoporranno a tampone da Covid ogni 4 giorni, e a test sierologico ogni 14. E se appunto ci sarà spazio per un’amichevole, anche tutti gli avversari dei rossoblù dovranno essere sottoposti a tampone. Perchè la sicurezza viene prima di tutto.