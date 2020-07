Bologna, quattro big sconfitte come nel 2004

Non è successo spesso in epoca recente che il Bologna battesse quattro big in una sola stagione.

Mihajlovic porta con sé in questo campionato lo scalpo di Napoli, Atalanta, Inter e Roma, un bottino che rimanda a epoche entusiasmanti per il Bologna. La prima volta fu da neo promossa nel 1997 quando il gruppo di Ulivieri sconfisse Roma, Inter due volte e Lazio, si proseguì poi con Baggio l’anno dopo e le vittorie su Inter, Vicenza, Sampdoria e Udinese, nel 2002 invece il Bologna di Guidolin, che sfiorò la Champions, riuscì a battere Lazio, Parma, Milan e Inter, mentre nel 2004 arrivarono gli scalpi di Milan, Roma, Udinese e Parma.

Fonte Corriere di Bologna.