Bologna, Pulgar in ritardo: potrebbe non andare in Austria

Il Bologna aspetta ancora Erick Pulgar. Quasi tutti i nazionali sono tornati, ma non ancora il centrocampista cileno. Niente paura, però, il suo ritardo non dipende infatti dal mercato. Il numero 5 è seguito da diverse squadre e potrebbe lasciare i rossoblu in estate, ma più passa il tempo e più questa ipotesi sembra dissolversi. Impegnato fino al 4 luglio in Coppa America, Pulgar sta ultimando le sue tre settimane di vacanza da contratto. Il ragazzo, però, probabilmente non raggiungerà il gruppo in Austria.

Giovedì 25 luglio il Bologna partirà alla volta di Neustift, sede della seconda parte del ritiro estivo dei rossoblu dopo i dieci giorni trascorsi a Castelrotto. Per via però delle fatiche di Coppa America, dove il Cile è stato eliminato solo in semifinale dal Perù, Pulgar potrebbe unirsi al resto della squadra solo al ritorno dall’Austria, previsto per il 3 agosto. Di mezzo ci sarebbe infatti anche il volo transoceanico e poi l’ulteriore spostamento in Austria.