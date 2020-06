Bologna, prove tecniche di legione straniera in difesa

E’ tempo di iniziare a parlare di probabile formazione anti Juve, soprattutto anti Cristiano Ronaldo.

Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno dello squalificato Mattia Bani, ma recupera in fascia Mitchell Dijks. Ad oggi, la soluzione più probabile sembra essere una linea a quattro composta da Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks. Come riporta il Resto del Carlino, i quattro della legione straniera hanno protetto la porta di Skorupski nelle prime gare ufficiali della stagione: a Pisa il 18 agosto in Coppa Italia (0-3) una settimana dopo al Bentegodi contro il Verona (1-1) e il 30 agosto al Dall’Ara con la Spal (1-0). Da lì in avanti i quattro non hanno più giocato assieme, prima infatti si infortunò Danilo, poi toccò a Dijks che non è riuscito a rientrare prima che il campionato si fermasse.