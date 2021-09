Bologna: prova del 7

Il Monday Night per la terza giornata di campionato, propone Bologna-Verona. Calcio d’inizio alle 20,45, arbitra Pezzuto. Di Francesco in occasione della conferenza stampa pre partita, ha asserito che in questi giorni, ha lavorato con la squadra sia sotto l’aspetto fisico sia sotto l’aspetto mentale. Specie su quello mentale, rimarcando anche in gol preso da fallo laterale. Il Verona finora pur non demeritando, è una delle 2 sole squadre assieme alla Salernitana ferme a 0 punti. Ironia della sorte, sono proprio le prime 2 squadre del Bologna al Dall’Ara. Niente 4-3-3 per mister Di Francesco che ha ufficializzato il 3-5-2. Dietro, incertezza su chi saranno il centrale di destra e di sinistra. In mezzo il Verona farà molta densità e i trequartisti Ilic e Barak dovranno innescare le 2 punte dove una sarà sicuramente Simeone, per stessa ammissione del mister e l’altra uscirà quasi sicuramente da Kalinic o Lasagna. Il neo acquisto Caprari dovrebbe partire dalla panchina. L’ex Frabotta e Ruegg sono indisponibili mentre Ceccherini e Veloso non sono al meglio. Il Verona farà di tutto per uscire dal Dall’Ara con qualche punto per iniziare a muovere la classifica; il Bologna farà la partita e con ogni probabilità l’Hellas giocherà di rimessa. Va detto che a Di Francesco, piace far giocare le sue squadre mantenendo anche un certo possesso palla. L’ultimo successo dei gialloblu a Bologna, risale al campionato 2015-16 dove il 4 aprile un gol di Samir, regalò i 3 punti agli scaligeri.