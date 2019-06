Secondo Alfredo Pedullà, il Bologna sarebbe interessato al gioiellino italo-ghanese Nigel Kyeremateng, attaccante classe 2000 di proprietà del Novara. L’agente del giocatore Christian Bosco lo avrebbe proposto ai rossoblu.

Sul suo blog però, il giornalista fa sapere che l’operazione potrebbe andare in porto solo se durante il prossimo Consiglio federale venisse approvata la riforma del campionato Primavera, che prevede cinque classe 2000, più un under 23 in campo.