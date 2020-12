Bologna primo in una speciale classifica

Sul sito della Lega Serie A sono presenti differenti classifiche, sia per le squadre che per i calciatori, che raccolgono di diverse statistiche. Il Bologna di Mihajlovic compare al primo posto in due graduatorie, ma in quella dove viene messo in risalto chi ha battuto più calci d’angolo condivide il gradino più alto del podio con Milan e Napoli con 73 corner.

Nella classifica che vede i rossoblù primi i solitario e a una lunghezza di vantaggio dalla Juventus, è quella che riguarda il fuorigioco. Il Bologna è la squadra che in questo inizio di campionato è stata colta più volte in offside, per ben 34 volte. Il Sassuolo si trova all’ultimo posto con 14.