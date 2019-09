Bologna Primavera, le prime due giornate di campionato

Non solo prima squadra e Serie A. Il Bologna è anche settore giovanile e Primavera. La Lega Calcio ha stabilito anticipi e posticipi per le prime due giornate del campionato Primavera. La squadra di Troise esordirà a Firenze contro la Fiorentina domenica 15 settembre alle ore 17. La seconda gara invece – in casa contro il Napoli – è stata programmata per sabato 21 settembre alle ore 11.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“La Lega Serie A ha stabilito il calendario di anticipi e posticipi delle prime 2 giornate del Campionato Primavera. In particolare:

1° giornata, #FiorentinaBFC domenica 15/9 ore 17;

2° giornata, #BFCNapoli sabato 21/9 ore 11.”