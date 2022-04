Bologna Primavera – Domani Milan-Bologna alle 15

Dopo aver battuto il Torino grazie al gol di Rocchi, la Primavera di Luca Vigiani si prepara per il match di domani alle 15 sul campo del Milan. L’obiettivo è quello di migliorare i 39 punti attuali e allontanarsi ancora dalla zona playout....

Dopo aver battuto il Torino grazie al gol di Rocchi , la Primavera di Luca Vigiani si prepara per il match di domani alle 15 sul campo del Milan. L’obiettivo è quello di migliorare i 39 punti attuali e allontanarsi ancora dalla zona playout. Nelle ultime quattro giornate i rossoblù giocheranno in casa una sola volta contro la Fiorentina.

Il Milan è reduce dal ko contro il Pescara di mercoledì, arrivato in seguito a un’ulteriore sconfitta contro la Sampdoria. Due passi falsi per il Milan di Federico Giunti che all’andata ha sovrastato il Bologna e che in stagione ha dimostrato di sapersi imporre.