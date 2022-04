Bologna – Primavera, domani l’ultima in casa contro la Fiorentina

Domani ultima partita per i ragazzi di Vigiani

Ultima sfida casalinga per il Bologna di mister Luca Vigiani , che sarà impegnato domani in occasione del 32° turno del campionato Primavera 1. Alle ore 12, sul campo del Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole (al seguente link è necessario accreditarsi per accedere alla collinetta https://bit.ly/3smEc5V ), i rossoblù attenderanno la Fiorentina di Alberto Aquilani con l’obiettivo di scalare ancora di più la classifica e mettersi alle spalle – si spera definitivamente – il discorso salvezza, quando siamo arrivati a tre giornate dal termine del campionato.

Di certo non sarà semplice, anche perché la formazione toscana ha totalizzato fin qui 51 punti e si trova al quinto posto in classifica, anche se l’ultima delusione in casa del Napoli ha tolto ai Viola un punto in trasferta quando ormai sembrava cosa fatta. Il Bologna è tornato al successo in trasferta sul campo del Milan e ora non vuole fermare il suo ottimo score casalingo, che vede Rocchi e compagni vincenti da cinque partite consecutive.