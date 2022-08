Bologna Primavera, domani la terza giornata con l’Hellas: come vederla

Domani torna in campo il Bologna

Dopo due grandi vittorie contro Inter e Roma, il Bologna di Luca Vigiani cercherà domani la terza vittoria consecutiva in campionato.

La squadra rossoblù sarà di scena alle 16.30 all'Antistadio Guido Tavellin contro l'Hellas Verona di Salvatore Bocchetti. Gli scaligeri non hanno ancora vinto in campionato, per loro 0-0 contro la Samp, poi sconfitta 3-2 a Sassuolo.