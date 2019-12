Bologna primavera, domani di nuovo a Torino contro la Juventus

Domani il Bologna Primavera tornerà protagonista sui campi dello Juventus Training Center di Vinovo. I rossoblu torneranno ad affrontare la Juventus in cerca di rivincita dopo la sconfitta patita in Coppa Italia. Bianconeri, guidati dall’ex rossoblu Lamberto Zauli che si sono imposti per 3-1, a poco è servito il gol di Di Dio che non è bastato ad evitare l’eliminazione dalla competizione.

Rossoblu che cercheranno di sfatare il tabù trasferta, in una sfida che promette spettacolo. I bianconeri non perdono da 8 turni, mentre i rossoblu non riescono più a trovare il risultato positivo dal match casalingo contro il Genoa. La partita sarà trasmessa in diretta dalle ore 17 di domani su Sportitalia.