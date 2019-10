Bologna Primavera, battuta la Sampdoria

Si sorride in casa Bologna, almeno nello spogliatoio della Primavera. I ragazzi di Troise nel match di ieri hanno infatti steso la Sampdoria con un secco 2-0. Una vittoria che lancia i rossoblu verso l’alto agganciando la Roma a quota 9 al 5′ posto. In gol Juwara e Baldursson, tutti e due nel secondo tempo.

In campo ieri anche le due squadre dell’Under 13, con la formazione A vincente a Ravenna, mentre la B è stata sconfitta dal Parma in casa. Oggi toccherà invece alle restanti squadre del vivaio scendere in campo. Tra le mura amiche giocheranno Under 16 e 15, entrambe al Biavati, in contemporanea su due campi diversi contro le corrispettive squadre del Cagliari. Scenderà in campo anche l’Under 14 a Ravenna.