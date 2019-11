Bologna – Preoccupazione per Soriano

Con ogni probabilità proseguirà anche a Napoli l’emergenza del Bologna.

Roberto Soriano, Mitchell Dijks e Federico Santander dovrebbero saltare anche la trasferta al San Paolo. Per il paraguaiano, si sa, problema muscolare, per gli altri due qualcosa di più complicato. Di Dijks si è detto, edema osseo al dito del piede, ma anche il mediano avrebbe accusato un problema più lungo rispetto alla semplice contusione al ginocchio. Anche nel suo caso si tratterebbe di un edema osseo, portando i tempi di recupero ad allungarsi. Situazione ancora complicata per Mihajlovic che dovrà scegliere tra Dzemaili e Svanberg come sostituto dell’ex Villareal e appoggiarsi ancora a Palacio davanti, con Destro sulla via del recupero ma forse non ancora pronto per i novanta minuti. Anche Medel non è al meglio, ieri programma personalizzato per un affaticamento muscolare.

Fonte: Carlino