Bologna, Poli ritorna a San Siro

Domani sera il Bologna sarà di scena a San Siro contro il Milan, gara valida per la 34^ giornata di Serie A. Finalmente mister Mihajlovic avrà a disposizione anche capitan Andrea Poli, rientrato contro il Napoli dopo aver smaltito un rognoso problema muscolare. Il centrocampista non è ancora al top della forma, ma potrebbe entrare nella ripresa per dar man forte ai suoi. Così facendo, tornerebbe a correre in quello stadio che una volta era il “suo”.

Il numero 16 del Bologna è infatti un ex rossonero, e per dirla tutta anche un ex Inter: nella rosa rossoblu è quindi di certo tra quelli che meglio conosce lo stadio di San Siro. Dopo Sampdoria e Inter, il centrocampista ha vestito la maglia del Diavolo subito prima di sbarcare a Bologna. Il classe 1989 è stato un giocatore del Milan dall’estate del 2013 a quella del 2017: qui – tra Serie A, Coppa Italia e Champions League – ha totalizzato in 4 stagioni 109 presenze, 3 gol e 10 assist. Di certo, vorrà ben figurare di fronte ai suoi ex colori. E chissà, magari riuscirà anche a togliersi la soddisfazione di segnare il gol dell’ex.