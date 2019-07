Bologna, Poli risponde presente

Tra i tanti problemi ambientali e quelli dovuti agli infortuni, c’è finalmente una vera nota positiva in questo Bologna, e risponde al nome di Andrea Poli. Il centrocampista è rientrato proprio ieri dall’infortunio che lo avevo costretto a saltare l’ultima parte del ritiro a Castelrotto e la prima amichevole austriaca contro il Colonia. In campo dal primo minuto con lo Schalke 04 – e con la fascia da capitano al braccio – segna il gol del momentaneo pareggio, complice una deviazione. Poli si carica la squadra sulle spalle e, vista l’assenza di Dzemaili in cabina di regia, ne diventa leader.

Lo stesso numero 16 era, per alcuni, tra i possibili partenti, per via di una presunta sovrabbondanza come complemento di Pulgar a centrocampo. In uscita ci sono Nagy e Donsah, mentre i veterani dovrebbero restare. Il classe 1989 dovrebbe dunque rimanere in rossoblu, pur sapendo che non avrà una maglia da titolare assicurata. Intanto ieri Poli ha risposto presente.