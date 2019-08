Bologna, Poli e Dzemaili a rischio: uno dei due potrebbe partire a gennaio

Dopo un mercato sensazionale, ora il Bologna sta rifiatando. Gli esuberi sono tanti, e serve fare un po’ di spazio prima di pensare agli ultimi colpi di fine agosto. Molto ruota attorno a Pulgar, che potrebbe rimanere o partire. Sembra indipendente però da lui la questione centrocampista. Il primo della lista è Dominguez, che potrebbe arrivare anche senza la partenza del cileno. Se così fosse, però, qualcun altro potrebbe lasciare l’Emilia.

Con Dominguez e Pulgar rossoblu, quasi sicuramente andrà in prestito il giovane Kingsley. Dando per scontate le partenze di Nagy e Donsah, poi rimarrebbero comunque – oltre al cileno e all’argentino – Schouten, Dzemaili e Poli per due sole maglie in mediana. Di conseguenza, uno di questi ultimi due potrebbe lasciare Bologna, ma a gennaio. I due ragazzi sono i leader dello spogliatoio, e conoscono alla perfezione la situazione. Se tutto dovesse incastrarsi per il meglio per la società e uno di loro due dovesse esser impiegato col contagocce da Mihajlovic nel girone d’andata, allora probabilmente potrebbe salutare per altri lidi. Il primo indiziato sembra essere il numero 16.