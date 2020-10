Bologna, piove sul bagnato: altre due assenze domani

Non c’è tregua in casa Bologna, dopo Skov Olsen, Dijks, Poli, Medel e il neo infortunato Federico Santander, altre due assenze si sono aggiunte alla vigilia di Bologna-Cagliari. Domani sera non ci saranno nemmeno Ibrahima Mbaye e Nicola Sansone

‘Ibrahima Mbaye e Nicola Sansone non saranno a disposizione per domani a causa di risentimenti muscolari rispettivamente al flessore destro e all’ileopsoas sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni’, recita il comunicato del club.