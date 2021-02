Bologna – Per Tomiyasu serve un miracolo

Salvo miracoli dell’ultimo minuto, per la partita di domani contro la Lazio Sinisa Mihajlovic dovrà rinunciare a Takehiro Tomiyasu.

Il giapponese, che finora non ha ancora saltato un minuto in Serie A, non si è allenato neanche ieri. Visti i tanti impegni ravvicinati si preferirà dunque non rischiare l’ex Sint Truiden. Le buone notizie invece, sono il rientro in gruppo sia di Rodrigo Palacio, ma soprattutto di Mitchell Dijks. L’olandese sarà schierato regolarmente a sinistra, mentre a destra De Silvestri è in vantaggio su Mbaye. In mediana Schouten sarà affiancato da uno tra Dominguez e Svanberg, mentre in attacco confermato il ballottaggio tra Skov Olsen e Orsolini. A completare il reparto offensivo Soriano, Sansone e Barrow.

Fonte-Cor Bo