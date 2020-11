Bologna, per la Samp possono recuperare in tre

Buone notizie ieri dall’allenamento pomeridiano per Sinisa Mihajlovic in vista della trasferta di Marassi.

Tre infortunati dovrebbero essere recuperabili per la Sampdoria e ieri due di questi sono stati provati nell’undici che il tecnico serbo potrebbe schierare alla ripresa del campionato. Jerdy Schouten si è ripreso una maglia a centrocampo, probabilmente in coppia con Svanberg, e, pur cercando di evitare ricadute, sembrerebbe abile e arruolabile per Marassi. Stesso discorso per Aaron Hickey che riprenderà la maglia sulla fascia sinistra al posto di Denswil. Sulla via del ritorno anche Gary Medel che ieri si è allenato con i compagni, per lui dovrebbe arrivare la convocazione anche se partirà dalla panchina.