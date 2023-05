Bologna, per la Conference resta solo la Uefa

Questo significa che non c'è spazio in classifica per l'approdo europeo diretto da parte di chi sta sotto e l'unica speranza è la Uefa. La federazione europea si muove in autonomia rispetto alla giustizia italiana, patteggiamento sul secondo filone di inchiesta per una multa di 718mila euro, e potrebbe arrivare alla decisione di escludere i bianconeri dalle competizioni europee per un anno. Il motivo risiede, oltre che nella possibile antisportività delle manovre, anche nell'accordo siglato con Nyon in relazione al fair play finanziario, con una multa basata su dati di bilancio che potrebbero risultare falsati dopo la manovra stipendi e le plusvalenze fittizie. La sanzione europea potrebbe dunque portare ad una esclusione e a quel punto l'ottava in campionato avrebbe accesso alla Conference League.