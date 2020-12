Bologna – Paz sarà confermato, Calabresi in partenza?

Dopo il gol che ha regalato un pareggio insperato nell’ultima gara dell’anno contro l’Atalanta, Nehuen Paz si è guadagnato la conferma anche per la seconda parte di stagione.

A meno che non sia l’argentino stesso a chiedere la cessione(anche nelle dichiarazioni post partita ha evidenziato come non trovi spazio), il Bologna potrebbe decidere di riconfermare il difensore, che è passato da oggetto miterioso fuori rosa e addirittura senza numero a inizio campionato a parte integrante del pacchetto arretrato in queste partite, complice l’emergenza infortuni. 1 presenza in Coppa Italia e 3 nelle ultime 4 di campionato: Roma, Spezia e Atalanta, in cui ha segnato da appena entrato un gol fondamentale per il cammino dei rossoblù. A partire, invece, potrebbe essere Arturo Calabresi, che finora è stato uno dei pochi a non avere nemmeno una chance. Con lui, a non aver giocato neanche un minuto, ci sono solo il quarto portiere Breza e Kingsley.

Fonte-Carlino