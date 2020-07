Bologna, Paz ritorna al Dall’Ara

Domenica pomeriggio il Lecce farà visita al Bologna al Dall’Ara. Con loro ci sarà anche Nehuén Paz, ex della gara. Il difensore centrale argentino ha vestito i colori rossoblu dall’estate del 2018. Da allora, però, appena 6 presenze in totale – di cui 5 in Serie A ed una in Coppa Italia – con gli emiliani. A gennaio Mihajlovic lo ha quindi lasciato andare in prestito: destinazione Lecce.

Paz è sbarcato in terra salentina con la voglia di riscattarsi: qualche piccola soddisfazione è riuscito a togliersela. Mister Liverani lo considera infatti un potenziale titolare: in questo girone di ritorno, il classe 1993 ha collezionato 11 presenze in campionato. Domenica a Bologna cercherà di fare il classico “scherzetto dell’ex”.