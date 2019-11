Bologna-Parma, promozione per gli studenti universitari

Il Bologna ha bisogno di tutto il tifo possibile, soprattutto in un momento così complicato a livello di risultati. In occasione del derby contro il Parma in programma domenica all’ora di pranzo al Dall’Ara, dunque, il club rossoblu torna ad offrire una speciale promozione per gli studenti universitari: un biglietto nei distinti costerà solo 15 euro.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Torna per #BFCParma la speciale promozione dedicata agli studenti universitari dell’Alma Mater: un biglietto di Distinti a 15€.

Per acquistare: tutti i punti vendita della rete Vivaticket, il nostro call center al numero 051.61.11.177 e direttamente il giorno della gara alle casse dello stadio dove sarà riservata loro una fila prioritaria. Per usufruire della promozione è necessario esibire il badge universitario”.