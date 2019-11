Bologna-Parma, anche i ducali in emergenza

Il Bologna affronterà domenica al Dall’Ara il Parma, gara valida per la 13^ giornata di Serie A. Inutile negare che entrambe le squadre avrebbero preferito arrivare al derby emiliano in condizioni migliori. I rossoblu sono infatti in difficoltà soprattutto in difesa, ma non se la passano di certo meglio i ducali. D’Aversa potrà contare sulla stella in ascesa Kulusevski, ma saranno assenti tutti i suoi attaccanti migliori.

Come si sospettava in casa Parma, Cornelius ha riportato con la sua nazionale – secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale del club – “una lesione di I grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro, in sede controlaterale rispetto alla precedente lesione”. Il centravanti danese ne avrà dunque per circa un mese. Non dovrebbero esserci al Dall’Ara nemmeno i due attaccanti principi del Parma: Inglese e Gervinho. Il primo sta recuperando da un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, e deve ancora iniziare ad aumentare i carichi di lavoro; il secondo, invece – così come Karamoh – si è limitato a fare terapie.