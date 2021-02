Bologna – Pace fatta tra Mihajlovic e i tifosi

Dovrebbe essere arrivata la pace e la tregua tra Sinisa Mihajlovic e il tifo rossoblù.

La vicenda del video virale con le battute del tecnico serbo durante l’adunata al Dall’Ara prima di Bologna-Benevento avrebbe trovato una sua conclusione oggi, dopo un’ora di colloquio allo stadio tra le parti. Sinisa Mihajlovic è arrivato da solo al Dall’Ara per incontrare i tifosi, accompagnato da Mirko Sandoni, deputato alle relazioni con il tifo, dopo le vicende di venerdì quando i supporters rossoblù si sono sentiti offese dalle battutine del mister sul pullman che accompagnava la squadra al match contro Pippo Inzaghi. Attorno alle 18.30 è cominciato l’incontro che si è protratto per circa un’ora: il confronto sarebbe andato bene, almeno per una sorta di tregua e di pace e con massima concentrazione sul Sassuolo, tanto che a fine incontro Mihajlovic ha salutato i tifosi con una pacca sulla spalla, dall’altra parte sono arrivati saluti cordiali e con il sorriso sulle labbra. Presenti circa 15 tifosi in rappresentanza dei 5 gruppi principali: la vicenda sembrerebbe giunta ad una soluzione. Da oggi, dunque, il Bologna può tornare a pensare al campo, con Mihajlovic che domani parlerà in conferenza stampa prima della trasferta con il Sassuolo, partita da non sbagliare dopo tutto ciò che è successo.

m.m.