Bologna, ottocento tifosi al Franchi

Buon esodo rossoblù

Un buon esodo rossoblù è previsto oggi a mezzogiorno per il lunch match del Franchi.

Alle 12.30 a Firenze il Derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna con circa 800 tifosi rossoblù in partenza dal capoluogo felsineo. Per il tifoso emiliano è sicuramente un derby maggiormente sentito ma a differenza dell'andata, quando fu scontro diretto, oggi il divario in classifica delle due squadre è abbastanza elevato.