Bologna, Orsolini sfida Tonali con vista sull’azzurro

Sfida nella sfida domani a Brescia. Non solo rondinelle e rossoblù si giocheranno i tre punti, ma anche i due giovani talenti azzurri Orsolini e Tonali vorranno mettere in mostra le loro qualità dopo aver vissuto assieme l’esperienza dell’Europeo Under 21.

Ma mentre Tonali classe 2000 è ancora azzurrabile per Venturato, Orsolini, di tre anni più grande, punta alla nazionale maggiore. Secondo quanto riportato dal Carlino, negli ambienti di Casteldebole filtra una possibilità: cioè che nel prossimo giro di convocazioni Mancini potrebbe chiamare proprio Orsolini. 10 gol complessivi l’anno scorso per l’esterno, 8 in campionato, e un inizio di stagione convincente con il rigore procurato a Verona e l’assist a Soriano nel derby. Orso è pronto per l’azzurro.