Bologna, Orsolini ritrova l’Atalanta

Questa sera il Bologna sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Sarà sicuramente una gara particolare per alcuni rossoblu: oltre che il grande ex Musa Barrow, infatti, anche Riccardo Orsolini è passato per la Dea. L’esterno del Bologna ha militato in nerazzurro durante il girone d’andata della stagione 2017/18, in prestito dalla Juventus. Il ragazzo non è però riuscito ad esplodere con la maglia dell’Atalanta, trovando poco spazio.

Orsolini ha collezionato all’Atalanta appena 9 presenze – tra Serie A, Europa League e Coppa Italia – e 1 assist. Nel gennaio del 2018, quindi, la Vecchia Signora ha deciso di girarlo a Bologna, dove oggi è uno dei protagonisti. In questo campionato di Serie A, l’Orso è sempre sceso in campo, contando 31 presenze da titolare su 34 totali: per lui la bellezza di 8 gol e 7 assist, ma può ancora fare meglio. Il classe 1997 vorrà di certo dimostrare al Gasp che si è sbagliato a lasciarlo andare via.