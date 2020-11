Bologna – Orsolini rischia 20 giorni di stop

Uscito dal campo al ’17 del primo tempo contro il Crotone, Riccardo Orsolini rischia uno stop di 20 giorni.

Brutta notizia in casa rossoblù, che dopo aver recuperato gran parte degli infortunati, potrebbe perdere il suo esterno d’attacco. Il Bologna ha comunicato che per Orsolini si tratta di un risentimento muscolare alla coscia destra, che verrà valutato nei prossimi giorni. E’ ancora tutto molto incerto dunque, ma l’ipotesi che il numero 7 si fermi per qualche settimana è concreta. Con Skov Olsen che tornerà in gruppo solo la settimana prossima, e avrà bisogno di tempo per riprendere la condizione, può toccare di nuovo a Sansone e Vignato sostituirlo.

Fonte: Stadio