Bologna – Orsolini in ballottaggio con Skov Olsen, panchina per Antov

Unico dubbio per Mihajlovic la presenza o meno di Riccardo Orsolini: l’esterno azzurro non è al 100%, tuttavia sembra essere in grado di partire dall’inizio.

In alternativa, pronto Skov Olsen. Davanti a Skorupski, linea a quattro confermata con Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks. In mediana, vicino a Schouten, dovrebbe giocare Svanberg, in vantaggio rispetto a Poli e Dominguez, mentre in avanti, oltre che il ballottaggio a destra, completeranno l’attacco Sansone e Soriano dietro Barrow. Ancora assenti Faragò, Medel e Santander, mentre il nuovo arrivato Antov potrebbe andare in panchina.