Bologna, Orsolini a caccia del record

Che Orsolini stia facendo una stagione strepitosa, è sotto gli occhi di tutti. A volte sbaglia commettendo errori superficiali ed ingenui, dettati anche dall’età, ma le critiche fanno parte del gioco. Il numero 7 è uno dei leader tecnici di questo Bologna, ed è normale che da lui si pretenda sempre un po’ di più. La sua stagione fin qui dice ben 7 gol e 5 assist da attaccante esterno. Il Bologna viaggia veloce anche grazie ai suoi numeri e alle sue prestazioni: ora l’Europa non è più solo un sogno.

Ma non è tutto. Orsolini è a caccia anche di un altro obiettivo, un piccolo record personale. L’anno scorso – dopo il pessimo girone d’andata – il classe 1997 si è rialzato alla grande con Mihajlovic, chiudendo la stagione con 8 reti totali in campionato. Proprio questo traguardo è nel mirino dell’Orso, che a metà febbraio è a già a quota 7. Fantastico sarebbe raggiungere – e magari addirittura superare – il suo record personale già oggi, quando alle ore 18 al Dall’Ara inizierà il match contro il Genoa. A segno da 2 partite consecutive, Orsolini cerca il tris: un gol per eguagliare il record, 2 per superarlo. E mancano ancora più di 3 mesi.