Bologna – Ora tocca a Tanjga e De Leo

Tanjga e De Leo in sostituzione di Sinisa Mihajlovic

Di nuovo il Bologna è senza allenatore sul campo. Sinisa Mihajlovic dovrà curarsi e starà lontano dal Niccolò Galli per un determinato periodo di tempo, seguirà la squadra dalla sua stanza di ospedale.

Al suo posto, come nel 2019, la coppia Miro Tanjga ed Emilio De Leo, che già da domani alla ripresa degli allenamenti prenderanno le redini della truppa. Tanjga, 57enne, è grande amico di Sinisa Mihajlovic da tempo immemore e apparirà in distinta, mentre il 44enne De Leo, che è il tattico, avrà l'incombenza di rapportarsi con i media. Mihajlovic seguirà il tutto da remoto, partite comprese, e sarà in contatto telefonico con il suo staff, che è lo stesso di due anni fa ad eccezione del nuovo entrato Fabio Bazzani.