Bologna, ora Mihajlovic ha l’imbarazzo della scelta in attacco

Il Bologna ha esaudito le richieste di Mihajlovic: sono stati rinforzati tutti i ruoli, anche e soprattutto il reparto offensivo. Il tecnico serbo ha quindi ora l’imbarazzo della scelta: senza contare la posizione del trequartista – occupata da Soriano e Svanberg – sono 6 gli uomini che ogni domenica si giocheranno le 3 maglie da titolare. I principali dubbi riguardano il ruolo di prima punta: insieme a Palacio sono infatti rimasti Destro e Santander. L’argentino è un centravanti di movimento, mentre gli altri due sono più bravi a riempire l’area di rigore. Con il numero 24 schierato da esterno, però, la punta di diamante del 4-2-3-1 sarebbe uno tra Destro e Santander.

Per quanto riguarda le fasce, a sinistra la prima scelta sarebbe Sansone. Molto dipenderà però dal momento di forma e dall’avversario di turno: Palacio potrebbe fare l’esterno atipico e spingere in panchina il numero 10, ma il “titolare” da quella parte sarebbe proprio l’ex Villarreal. Discorso diverso invece a destra. Il titolare in assoluto è Orsolini, il miglior giocatore rossoblu dello scorso girone di ritorno. Il numero 7 è stato rivitalizzato da Mihajlovic, e sembra un intoccabile. In estate è però arrivato Skov Olsen, talento danese che ha entusiasmato tutti. Difficile che possano giocare in contemporanea: il ragazzo dovrà esser bravo a farsi trovare pronto e, perché no, adattarsi anche in un’altra zona del campo. La concorrenza sembra dunque estremamente serrata su tutto il fronte offensivo, ma è proprio ciò che serve: per puntare in alto è necessaria la doppia scelta in ogni ruolo.