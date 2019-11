Bologna, ora è il momento di recuperare giocatori: il Napoli arriverà corto

Dopo il pareggio casalingo contro il Parma, il Bologna deve già pensare alla prossima sfida. I rossoblu saranno impegnati a Napoli domenica prossima alle 18, gara valida per la 14^ giornata di Serie A. La squadra di Mihajlovic non è in crisi, ma sta senza dubbio vivendo un momento non esaltante: non perdere al San Paolo darebbe fiducia tutto l’ambiente. Per farlo però ci sarà bisogno di recuperare anche gli infortunati: diversi ancora i giocatori ai box per i rossoblu. Allenamento differenziato per Destro, palestra per Soriano e Dijks, solo terapie per Santander – l’ultimo mattatore dei partenopei. Al momento è difficile capire se qualcuno di loro potrà recuperare per Napoli, ma l’allenatore del Bologna ha bisogno di belle notizie.

Anche l’aspetto fisico potrà essere infatti determinante, visto che nemmeno il Napoli – lasciando stare le vicende societarie – non sta attraversando un momento fortunato. Problemi innanzitutto sugli esterni, dove oltre a Malcuit ci sono Ghoulam e Milik che devono fare i conti con fastidi muscolari. Non sta bene nemmeno Fabian Ruiz, mentre Insigne sembra avere un serio problema al gomito: l’attaccante non è stato convocato per la sfida di Liverpool di mercoledì sera. Il Napoli dovrà infatti fare i conti anche con il big match di Champions League contro i campioni d’Europa in carica, fondamentale per il passaggio del turno. Il Bologna, che arriverà più fresco e riposato, dovrà sfruttare questo a suo vantaggio.