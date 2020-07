Bologna – Online il nuovo sito bolognafcstore.com

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica la nascita del nuovo sito di e-commerce ufficiale della squadra.Sul sito saranno disponibili tutti gli oggetti griffati BFC con anche la possibilità di ordinare i nuovi cappellini Bologna Fc 1909 x New Era.

Il club comunica che per chi si registrerà al sito, sarà possibile ottenere uno sconto del 10% utilizzando il coupon WELCOMEBFC che verrà inviato via mail a registrazione avvenuta. Gli ordini effettuati online si potranno inoltre ritirare direttamente in negozio con il numero verde 800.62.96.96 disponibile per chiunque avesse bisogno di informazioni. I centralini risponderanno dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00. Ecco il link del nuovo bolognafcstore.com