Bologna, oltre il danno la beffa: 3 squalificati con la Juventus

Oltre il danno, la beffa. Il Bologna ha perso ieri 2-0 contro una Lazio troppo forte. I rossoblu escono però dall’Olimpico con le ossa rotte, visto che oltre alla sconfitta dovranno fare i conti anche con le assenze. Da tempo in emergenza, l’infermeria rossoblu si è svuotata in settimana: Mihajlovic ha infatti ritrovato Soriano, Santander, Sansone e Medel. Tuttavia, superato lo scoglio infortuni, ecco che si presenta quello del giudice sportivo.

Domenica 8 marzo alle ore 18 al Dall’Ara arriverà, salvo imprevisti, la Juventus. Il Bologna affronterà però i bianconeri senza 3 giocatori squalificati. Bani, Schouten e Santander erano infatti diffidati e, ieri pomeriggio, sono stati tutti ammoniti dall’arbitro Abisso. L’unico diffidato ad essersi salvato è stato Denswil. Settimana prossima, dunque, Mihajlovic dovrà capire anche come sostituire gli assenti: spazio di certo per Mbaye, e poi per uno tra Medel e Dominguez.