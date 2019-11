Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che oggi la squadra osserverà l’ultima seduta di allenamento prima di partire per Napoli. I rossoblu infatti osserveranno la seduta di rifinitura in mattinata e poi partiranno alla volta della Campania. Il match contro il Napoli si giocherà alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky.