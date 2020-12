Bologna – Oggi parla Saputo: progetto Europa tra i temi?

Sono passati 207 giorni dall’ultima volta che Joey Saputo ha parlato ai tifosi bolognesi. Era metà maggio, e da remoto si è concesso una chiacchierata con i ragazzi del settore giovanile rossoblù.

“L’Europa è il primo obiettivo, e credo che ci siamo vicini. Siamo una società rispettata e questo è importante. L’Europa League è un traguardo che si può sognare e ci possiamo giocare” le sue parole in quella videoconferenza. E’ chiaro come ora le cose siano radicalmente cambiate dal contesto di quella frase. Il campionato all’epoca doveva ancora riprendere nel post-lockdown, oggi invece ne è iniziato un altro, con tutte le difficoltà e le insidie che hanno contraddistinto il Bologna in questi mesi. Oggi Joey Saputo tornerà a parlare, sempre tramite un videomessaggio che verrà pubblicato sul sito del club. Farà il punto della situazione su diversi argomenti: il mercato, Sinisa Mihajlovic, il nuovo Dall’Ara e soprattutto l’Europa, con molti tifosi che si chiedono se Joey la pensa ancora così. La piazza ha bisogno di rassicurazioni, soprattutto in un momento di grande difficoltà e incertezza come questo. Saputo non è solito a parlare in pubblico, ecco dunque che quella di oggi è un’occasione che la piazza attende come se fosse Natale, per capire il pensiero del patron sul momento attuale e quali saranno le prossime strategie del club, anche sul piano degli investimenti sul mercato.

Fonte-Stadio