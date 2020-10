Bologna, oggi nuovo giro di tamponi

Mentre in Serie A continuano a crescere i casi, l’ultimo è Toljan, ma in generale anche tra gli sportivi le positività aumentano, ieri Valentino Rossi e Federica Pellegrini, il Bologna per il momento è riuscito ad evitare il Covid.

Come riporta il Corriere di Bologna, oggi è previsto un nuovo giro di tamponi a Casteldebole dopo i rientri dei giocatori in nazionale, che già si erano sottoposti a controlli ed erano risultati negativi. Anche il Sassuolo, come da protocollo Figc, effettuerà un altro giro di tamponi a 48 ore dal derby. Dita incrociate per tutti.