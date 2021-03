Bologna – Oggi l’ultimo saluto a Mirko Pavinato

Il Bologna, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che questo pomeriggio è stato celebrato il funerale di Mirko Pavinato che fu il capitano del Bologna campione d’Italia nel 1964.

L’ultimo saluto è avvenuto presso la chiesa parrocchiale di Sant’Anna in via Siepelunga a Bologna. Si è trattato di una cerimonia intima alla quale, nel rispetto delle norme anti-Covid, non hanno potuto presenziare i tanti tifosi rossoblù che avrebbero voluto rendere omaggio al grande campione. Erano presenti una delegazione del Bologna con il gonfalone listato a lutto e gli ex rossoblù Rino Rado, Paolo Cimpiel e Franco Colomba.