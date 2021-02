Bologna – Oggi l’incontro tra Mihajlovic e i tifosi?

Sinisa Mihajlovic non è intenzionato a fare passi indietro. Il tecnico non reputa offensive le frasi dette all’interno del pullman e tentenna riguardo un eventuale confronto con i tifosi.

I gruppi della curva e Centro Bologna Clubs hanno chiesto un chiarimento all’allenatore serbo, che potrebbe avvenire tramite un incontro faccia a faccia. La dirigenza sta provando a convincere Sinisa mediando tra le due parti, che sono al lavoro per fissare l’incontro tra oggi e domani. A ieri sera però non è ancora arrivato il via libera, ma in giornata ci saranno nuovi contatti. Se la situazione non si dovesse sbloccare, le possibilità che lo stesso tifo si tiri indietro sono concrete. A quel punto Mihajlovic spiegherà la sua posizione venerdì in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Sassuolo. Il tifo spinge e richiede a gran voce una figura che faccia da intermediario tra piazza, dirigenza e tecnico, e il nome giusto potrebbe essere quello di Marco Di Vaio. La diplomazia è al lavoro per risolvere al più presto la vicenda, cercando di smussare gli spigoli del carattere del tecnico, che è lo stesso che più volte ha puntato il dito contro la società in fase di mercato e di obiettivi da raggiungere.

Fonte-Carlino