Bologna, oggi l’assemblea dei soci: rosso da 45 milioni

Non solo la brutta sconfitta nel derby con il Sassuolo ma anche un bilancio che piange lacrime amare.

Oggi è in programma l’assemblea dei soci, Saputo parteciperà in video conferenza, che affronterà il delicato tema del passivo di bilancio che si è chiuso al 30 giugno. Il Resto del Carlino riporta oggi quelli che sono i dati e le stime. Oltre al disavanzo programmato per l’investimento dei cartellini dei giocatori acquistati per rinforzare la squadra, andranno aggiunti 13-14 milioni di mancato incasso dei diritti tv con Sky che ha dilazionato i pagamenti dopo la pandemia. Considerando 30 milioni di ammortamento cartellini, il rosso dovrebbe aggirarsi sui 45 milioni di euro. Il presidente sarà dunque chiamato a programmare una immissione in conto capitale di circa 20 milioni per la gestione corrente.