Bologna, oggi la ripresa degli allenamenti

Il Bologna ha pareggiato ieri sera al Dall’Ara contro il Cagliari. I rossoblu ci hanno provato fino alla fine, ma si sono dovuti accontentare dell’1-1. Non si accontenta però Mihajlovic, che non risparmia i ragazzi neanche oggi in vista della gara di domenica pomeriggio a San Siro contro l’Inter.

Come riporta il sito ufficiale, infatti, il Bologna sarà in campo oggi ad allenarsi. I giocatori sosterranno una seduta nel centro sportivo di Casteldebole: come vuole il protocollo, ovviamente, le porte saranno ancora chiuse al pubblico.