Bologna – Oggi la ripresa

Oggi, alle 14:30, la squadra di Sinisa Mihajlovic riprenderà gli allenamenti per preparare la sfida di Crotone di sabato alle 15.

I rossoblù potranno preparare questa trasferta con la rosa quasi al completo perché restano indisponibili Santander e Faragò che dal suo arrivo non si è mai allenato con la squadra. Dopo la partita contro la Sampdoria, i rossoblù sembrano usciti dal campo indenni e non sembrano esserci nuove problematiche. Anche per chi nel corso della settimana passata aveva lavorato a parte o era in dubbio. Sinisa, così, potrà disporre di ampia scelta per la gara di sabato e l’emergenza delle scorse settimane sembra un lontano ricordo.

Fonte: Stadio