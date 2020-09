Bologna, oggi la festa di fine ritiro: Mihajlovic in collegamento video

Stasera si svolgerà la festa di fine ritiro del Bologna a Pinzolo.

I rossoblù si sono fermati in Trentino per una decina di giorni e domani, dopo l’amichevole contro il Feralpi Salò, saluteranno la località. I calciatori stasera sfileranno sul palco di piazza Carera per ringraziare i tifosi. Sarà presente, anche se solo tramite video, Sinisa Mihajlovic: il tecnico si trova ancora nella propria stanza d’albergo ed è stato sottoposto ad un primo tampone di controllo. Se tutto andrà per il verso giusto, nei prossimi giorni potrà tornare al lavoro fisicamente con la squadra a Casteldebole. Lo riporta La Repubblica.