Bologna, oggi in campo

Dopo il pareggio contro il Cagliari, il Bologna guarda già avanti. La prossima gara in calendario sembra proibitiva, ma in realtà la squadra di Mihajlovic sa di aver le potenzialità per fare il colpaccio. I rossoblu faranno infatti visita all’Inter domenica pomeriggio a San Siro.

Niente riposo dunque: Bologna in campo ad allenarsi anche oggi. Come vuole il protocollo, ovviamente, le porte del centro sportivo di Casteldebole rimarranno ancora chiuse al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi i rossoblù proseguiranno la preparazione a #InterBFC di domenica con una seduta di lavoro a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole”.