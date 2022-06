Bologna, oggi i playoff Scudetto di Under 15 e Under 17

Giornata di grande importanza per i playoff scudetto di Under 15 e Under 17.

L'Under 17 di Biavati ricevealle 15 al Cavina la Juventus nel ritorno dei quarti di finale. I rossoblù si sono imposti a Vinovo all'andata per zero a due e dovranno evitare di perdere con tre gol di scarto per passare in semifinale.