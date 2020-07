Dopo l’allenamento di ieri, Mihajlovic concede un giorno di riposo ai suoi ragazzi. Niente lavoro per oggi. Il Bologna tornerà in campo solo domani per preparare la gara di domenica al Dall’Ara contro il Lecce.

Come dice il sito ufficiale del club rossoblu, la seduta si svolgerà nella giornata di domani a Casteldebole. Ovviamente, come vuole il protocollo, le porte del centro sportivo saranno chiuse al pubblico.