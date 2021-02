Bologna – Oggi è il compleanno di Mitchell Dijks

Mitchell Dijks compie oggi, 9 febbraio 2021, 28 anni.

Il “Trattore”, così soprannominato appena arrivato a Bologna per la sua stazza fisica e la sua forza, festeggia oggi il compleanno. L’olandese ha esordito in rossoblù il 19 agosto del 2018, Bologna-Spal terminato 0-1 per i ferraresi. Da lì ha collezionato 52 presenze, 48 in campionato e 4 in Coppa Italia, per un totale di 4113 minuti in campo e con 2 gol all’attivo, uno per competizione. In questa stagione, dopo l’infortunio, l’ex Ajax sta trovando continuità sia di minuti che di prestazioni, tornando a essere un titolare inamovibile nello scacchiere di Sinisa Mihajlovic come esterno basso a sinistra.